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Министра культуры России лишат ученой степени
03.10.2017 11:35

Министра культуры России лишат ученой степени

Министра культуры России Владимира Мединского лишат ученой степени, сообщает Newsone.

Стоит отметить, что такое решение принял экспертный совет Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.

На данный момент решение должны утвердить президиум ВАК и министерство образования и науки на заседании 20 октября.

Стоит отметить, что причиной рассмотрения данного вопроса стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого, утверждавшего, что диссертация Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.

Кроме того, большинство голосов из экспертного совета ВАК также посчитали, что Мединский не имеет права носить высокое научное звание, ведь его диссертационная работа не ценна. Эксперты подтвердили, что присвоение представителю кабинета министров РФ ученой степени было неправомерным.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр культуры России пообещал защитить всех бронзовых Ленинов.

Теги материала: министр, лишение, Россия, культура
Новости СМИ2
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