В США умер известный рок-музыкант

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 октября, изветсный американский рок-музыкант Том Петти умер в возрасте 66 лет, сообщает УНН .

По данным источника, Петти был найден в своем доме в Малибу без сознания. Врачи установили, что причиной смерти была полная остановка сердца.

Стоит отметить, что музыканта доставили в больницу и подключили к системе жизнеобеспечения.Но позже было принято решение отключить систему.

Том Петти наиболее известен как основатель рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers, существовавшей с 1976 года и по настоящее время.

Кроме этого, последний альбом коллектива - Hypnotic Eye - вышел в июле 2014 года.