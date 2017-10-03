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В США умер известный рок-музыкант
03.10.2017 09:56

В США умер известный рок-музыкант

Во вторник, 3 октября, изветсный американский рок-музыкант Том Петти умер в возрасте 66 лет, сообщает УНН.

По данным источника, Петти был найден в своем доме в Малибу без сознания. Врачи установили, что причиной смерти была полная остановка сердца.

Стоит отметить, что музыканта доставили в больницу и подключили к системе жизнеобеспечения.Но позже было принято решение отключить систему.

Том Петти наиболее известен как основатель рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers, существовавшей с 1976 года и по настоящее время.

Кроме этого, последний альбом коллектива - Hypnotic Eye - вышел в июле 2014 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в США в Лос-Анджелесе на 91-м году умер известный американский актер Ричард Андерсон

Теги материала: умер, музыкант, рок-группа, США
Новости СМИ2
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