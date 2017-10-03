В Польше снизили пенсионной возраст

MIGnews.com.ua

В Польше с 1 октября вступили в силу правила, согласно которым в стране вернули пенсионный возраст - 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, сообщает Польское радио .

По данным источника, возможностью раннего выхода на пенсию благодаря новым правилам может воспользоваться 331 тыс. человек, получивших такое право.

Стоит отметить, что ранее пожилые жители Польши могли выйти на пенсию только в 67 лет независимо от пола.

В этом году право на пенсию будут иметь 415 тыс. человек, а решение о выходе на пенсию принимают примерно 82-83% уполномоченных. До сих пор ходатайство в этом деле подали 190 тысяч человек.

Кроме этого, в польском Фонде социального страхования заявили, что денег в казне для будущих пенсионеров хватит.