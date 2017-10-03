В Польше снизили пенсионной возраст

В Польше с 1 октября вступили в силу правила, согласно которым в стране вернули пенсионный возраст - 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, сообщает Польское радио.
По данным источника, возможностью раннего выхода на пенсию благодаря новым правилам может воспользоваться 331 тыс. человек, получивших такое право.
Стоит отметить, что ранее пожилые жители Польши могли выйти на пенсию только в 67 лет независимо от пола.
В этом году право на пенсию будут иметь 415 тыс. человек, а решение о выходе на пенсию принимают примерно 82-83% уполномоченных. До сих пор ходатайство в этом деле подали 190 тысяч человек.
Кроме этого, в польском Фонде социального страхования заявили, что денег в казне для будущих пенсионеров хватит.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, стало известно, каким будет размер минимальной пенсии после принятия реформы.