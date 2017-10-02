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Украинцам обещают конкретное повышение тарифов на коммунальные услуги в 2018 году
02.10.2017 21:00

Украинцам обещают конкретное повышение тарифов на коммунальные услуги в 2018 году

Министерство экономического развития и торговли опубликовало консенсус-прогноз, в котором указывается, что украинцам в 2018 году стоит ожидать повышения тарифов на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%, а на газ - на 19%. 

Чиновники также  рассчитали, что в 2019 году стоит ожидать повышения тарифов на газ в пределах 12,5%, а на отопление, электроэнергию и горячую воду - на 17,5%.

Согласно опубликованному документу, будут расти тарифы на коммуналку и в 2020 году. Сейчас чиновники прогнозируют, что повышение произойдет следующим образом: газ и электроэнергия могут подорожать на 10%, а отопление и горячая вода - на 19%.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Госстатистики сообщили, что украинцы задолжали за централизованное отопление и горячее водоснабжение 10,9 млрд грн.

Теги материала: тарифы, отопление, горячая вода, повышение
Новости СМИ2
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