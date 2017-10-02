Украинцам обещают конкретное повышение тарифов на коммунальные услуги в 2018 году

MIGnews.com.ua

Министерство экономического развития и торговли опубликовало консенсус-прогноз, в котором указывается, что украинцам в 2018 году стоит ожидать повышения тарифов на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%, а на газ - на 19%.

Чиновники также рассчитали, что в 2019 году стоит ожидать повышения тарифов на газ в пределах 12,5%, а на отопление, электроэнергию и горячую воду - на 17,5%.

Согласно опубликованному документу, будут расти тарифы на коммуналку и в 2020 году. Сейчас чиновники прогнозируют, что повышение произойдет следующим образом: газ и электроэнергия могут подорожать на 10%, а отопление и горячая вода - на 19%.