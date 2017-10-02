По результатам просмотров в сентябре зрители информационных телеканалов снова отдали предпочтение телеканалу NewsOne.
Сообщается, что благодаря этому телеканал удерживает позицию лидера в информационно-новостном сегменте.
Известно, что в сентябре NewsOne возглавил список информационных телеканалов по Киеву, оставив позади конкурентов. Подтверждением этого является рейтинг телесмотрения в столице по аудитории 18+ - 0,35 % и доля - 2,69%.
Таким образом, показатели смотрения по Украине стабильно удерживают NewsOne в тройке лидеров информационных телеканалов страны. С небольшим отрывом канал твердо занимает вторую позицию с показателями по аудитории 18+ (50К+) доля смотрения - 0,25% и рейтинг - 1,59%.
Отметим, что наибольшей популярностью у зрителей в сентябре пользовался эфир брифинга Михеила Саакашвили во Львове с рейтингом - 0,67% и долей смотрения - 4,97%.
Рейтинги телеканала продолжают расти также и в сравнении с прошлыми месяцами. Об этом говорят и цифры подписчиков на официальных ресурсах NEWSONE в интернете.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, новости о событиях в Калиновке охватили все информационные телеканалы Украины, но внимание зрителя в вечернем прайме было сконцентрировано на телеканале NewsOne. Об этом свидетельствуют показатели телесмотрения.