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NewsOne возглавил список информационных телеканалов
02.10.2017 20:32

NewsOne возглавил список информационных телеканалов

По результатам просмотров в сентябре зрители информационных телеканалов снова отдали предпочтение телеканалу NewsOne.

Сообщается, что благодаря этому телеканал удерживает позицию лидера в информационно-новостном сегменте.

Известно, что в сентябре NewsOne возглавил список информационных телеканалов по Киеву, оставив позади конкурентов. Подтверждением этого является рейтинг телесмотрения в столице по аудитории 18+ - 0,35 % и доля - 2,69%. 

Таким образом, показатели смотрения по Украине стабильно удерживают NewsOne в тройке лидеров информационных телеканалов страны. С небольшим отрывом канал твердо занимает вторую позицию с показателями по аудитории 18+ (50К+) доля смотрения - 0,25%  и рейтинг -  1,59%. 

Отметим, что наибольшей популярностью у зрителей в сентябре пользовался эфир брифинга Михеила Саакашвили во Львове с  рейтингом - 0,67% и долей смотрения - 4,97%. 

Рейтинги телеканала продолжают расти также и в сравнении с прошлыми месяцами. Об этом говорят и цифры подписчиков на официальных ресурсах NEWSONE в интернете.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, новости о событиях в Калиновке охватили все информационные телеканалы Украины, но внимание зрителя в вечернем прайме было сконцентрировано на телеканале NewsOne. Об этом свидетельствуют показатели телесмотрения.

 

Теги материала: NewsOne, телеканал, лидер, просмотры
Новости СМИ2
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