NewsOne возглавил список информационных телеканалов

MIGnews.com.ua

По результатам просмотров в сентябре зрители информационных телеканалов снова отдали предпочтение телеканалу NewsOne .

Сообщается, что благодаря этому телеканал удерживает позицию лидера в информационно-новостном сегменте.

Известно, что в сентябре NewsOne возглавил список информационных телеканалов по Киеву, оставив позади конкурентов. Подтверждением этого является рейтинг телесмотрения в столице по аудитории 18+ - 0,35 % и доля - 2,69%.

Таким образом, показатели смотрения по Украине стабильно удерживают NewsOne в тройке лидеров информационных телеканалов страны. С небольшим отрывом канал твердо занимает вторую позицию с показателями по аудитории 18+ (50К+) доля смотрения - 0,25% и рейтинг - 1,59%.

Отметим, что наибольшей популярностью у зрителей в сентябре пользовался эфир брифинга Михеила Саакашвили во Львове с рейтингом - 0,67% и долей смотрения - 4,97%.

Рейтинги телеканала продолжают расти также и в сравнении с прошлыми месяцами. Об этом говорят и цифры подписчиков на официальных ресурсах NEWSONE в интернете.