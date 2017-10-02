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Украинец сорвал джекпот, угадав результат 12 футбольных матчей
02.10.2017 17:39

Украинец сорвал джекпот, угадав результат 12 футбольных матчей

Житель из села Тарасовка Киево-Святошинского района сорвал джекпот лотереи, поскольку правильно спрогнозировал результаты 12 футбольных матчей Лиги Европы, в частности поединок между киевским "Динамо" и белградским "Партизаном", передает УНН.

Известно, что размер джекпота на этот раз составил 160 тыс. гривен, общая сумма приза счастливчика составила более 178 тыс. гривен. При этом сама ставка обошлась в 768 грн. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в США жительница штата Массачусетс выиграла рекордный джекпот лотереи Powerball в 758 миллионов долларов.

Известно, победительницей стала 53-летняя медработник, мать двоих детей Мэвис Уончик. Женщина заявила, что не планирует возвращаться на работу, о чем уже уведомила начальство.

Уончик получит единовременную выплату в размере 480 млн миллионов долларов.

Теги материала: Украина, джекпот, лотерея, футбол
Новости СМИ2
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