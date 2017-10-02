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Бразильский художник устроил перфоманс в обнаженном виде при детях
02.10.2017 16:39

Бразильский художник устроил перфоманс в обнаженном виде при детях  Видеорепортаж

В Музее современного искусства Сан-Паулу бразильский художник Вагнер Шварц представил необычный перформанс, в котором он обнаженным лег на пол перед толпой людей, в то время, как вокруг него ползала четырехлетняя девочка. Видео было опубликовано на YouTube-канале No More Slumber.

Издание Metro отмечает, что перформанс получил название La Bete. Ребенок являлся частью публики, прибывшей лицезреть действо.

"Пока я стою или лежу голым, зрители могут взаимодействовать с моим телом - тянуть его, менять позы и создавать собственные скульптуры", - рассказал о своей работе художник.

Перформанс вызвал протесты ультраправых активистов, а также бразильских политиков. А художника обвинили в пропагандировании педофилии.

Как сообщал MIGnews.com.uа, одна из самых популярных мастеров перфоманса Марина Абрамович, "мастер китча" Джефф Кунс и скульптор Олафур Элиассон представят свои работы в формате виртуальной реальности.

Теги материала: перформанс, Бразилия, обнажение, дети
Новости СМИ2
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