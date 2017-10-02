Во Львовской области после землетрясения образовалась пропасть в земле

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Во Львовской области после незначительного землетрясения в ночь на субботу, 30 сентября, образовалась гигантская пропасть, передает ТСН .

Известно, что толчки были настолько небольшой магнитуды, что сейсмологи не зафиксировали баллов землетрясения, а большинство жителей местных населенных пунктов (Трускавца, Дрогобыча и Стебника) даже не почувствовали его.

Очевидцы, которые не проспали землетрясение, рассказывают, что на самом деле трясло недолго. В домах вибрировала мебель, качались люстры на потолке.

Специалисты отметили, что, вероятнее всего, рухнула недействующая калийная шахта. В этой местности более полувека назад добывали калийную соль. А еще для этого края характерны карстовые пустоты.

Сообщается, что территория, где образоваласт пропасть, ограждена лентой. На месте круглосуточно дежурят правоохранители. А новообразованная пропасть стала достопримечательностью для местных - люди съезжаются к месту обвала, чтобы взглянуть на последствия землетрясения.