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Во Львовской области после землетрясения образовалась пропасть в земле
02.10.2017 16:03

Во Львовской области после землетрясения образовалась пропасть в земле  Видеорепортаж

Во Львовской области после незначительного землетрясения в ночь на субботу, 30 сентября, образовалась гигантская пропасть, передает ТСН.

Известно, что толчки были настолько небольшой магнитуды, что сейсмологи не зафиксировали баллов землетрясения, а большинство жителей местных населенных пунктов (Трускавца, Дрогобыча и Стебника) даже не почувствовали его.

Очевидцы, которые не проспали землетрясение, рассказывают, что на самом деле трясло недолго. В домах вибрировала мебель, качались люстры на потолке.

Специалисты отметили, что, вероятнее всего, рухнула недействующая калийная шахта. В этой местности более полувека назад добывали калийную соль. А еще для этого края характерны карстовые пустоты.

Сообщается, что территория, где образоваласт пропасть, ограждена лентой. На месте круглосуточно дежурят правоохранители. А новообразованная пропасть стала достопримечательностью для местных - люди съезжаются к месту обвала, чтобы взглянуть на последствия землетрясения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла по шкале Рихтера, произошло в провинции Сычуань, находящейся в южной части Китайской Народной Республики.

Теги материала: землетрясение, пропасть, Львовская область
Новости СМИ2
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