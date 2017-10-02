Французский актер Сами Насери намерен снять фильм в Крыму

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 октября, французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" Сами Насери заявил, что может снять свой фильм в Крыму, сообщает РИА Новости .

"У меня есть очень большой проект по сьемкам нового фильма, есть много планов и много перспектив. Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море, горы", - сказал Насери.

По словам актера, он готов снова вернуться в Крым, но уже вместе с семьей. Насери также заявил, что ему не страшны санкции из-за визита в Крым.