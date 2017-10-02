Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Французский актер Сами Насери намерен снять фильм в Крыму
02.10.2017 14:56

Французский актер Сами Насери намерен снять фильм в Крыму

В понедельник, 2 октября, французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" Сами Насери заявил, что может снять свой фильм в Крыму, сообщает РИА Новости.

"У меня есть очень большой проект по сьемкам нового фильма, есть много планов и много перспектив. Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море, горы", - сказал Насери.

По словам актера, он готов снова вернуться в Крым, но уже вместе с семьей. Насери также заявил, что ему не страшны санкции из-за визита в Крым.

Как сообщал MIGnews.com.uа, французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" Сами Насери прилетел в оккупированный Крым.

Теги материала: Сами Насери, фильм, Крым, сьемки
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [33] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Французский актер Сами Насери попал в базу "Миротворца" из-за посещения Крыма
Важное
Французский актер Сами Насери попал в базу "Миротворца" из-за посещения Крыма
Суд удовлетворил иск прокуратуры Крыма о взыскании 10 млн грн с российской авиакомпании
Важное
Суд удовлетворил иск прокуратуры Крыма о взыскании 10 млн грн с российской авиакомпании
В Украине запретили очередные российские фильмы и сериал
Важное
В Украине запретили очередные российские фильмы и сериал
В аннексированном Крыму активисты выплатили штраф ведрами с мелочью
Важное
В аннексированном Крыму активисты выплатили штраф ведрами с мелочью  Видеорепортаж
В оккупированном Крыму начались военные учения
Важное
В оккупированном Крыму начались военные учения
Кинотеатр в Теннеси больше не будет показывать "Унесенных ветром" из-за споров о расизме
Важное
Кинотеатр в Теннеси больше не будет показывать "Унесенных ветром" из-за споров о расизме

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017
Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика