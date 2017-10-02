Аваков заявил о задержании банды, планировавшей взорвать венгерский памятник на Закарпатье

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Сотрудники правоохранительных органов задержали группу злоумышленников, которых подозревают в совершении девяти преступлений в 2016-2017 годах. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет Украинская правда .

По словам главы МВД, все совершенные преступления были направлены на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.

"Мы имеем прямые доказательства участия преступной группы в как минимум девяти преступлениях. Есть соответствующие доказательства - образцы ДНК этих персон, показания задержанных и анализ этих людей на месте преступления, - рассказал Аваков. - Они входят в сферу влияния бывших народных депутатов из Партии регионов - Владимира Олейника и Сергей Тулуба. Есть зафиксированные контакты этих лиц с этими экс-нардепами, которые находятся на территории РФ".

Министр рассказал, что задержали этих людей, когда они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной, что было их очередным заказом.

Задание нужно было выполнить срочно - в последнее время украинско-венгерские отношения натянуты, а этот теракт на Верецком перевале должен был подлить масла в огонь", - подчеркнул Аваков.

Стоит отметить, что у задержанных обнаружили специально подготовленное взрывное устройство с присоединенным газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5.

По словам министра внутренних дел, задержана преступная группа причастна к совершению следующих преступлений:

1. В городе Черновцы в ночь на 19.11.2016 была осквернена Центральная еврейская синагога - на главный фасад здания нанесли антисемитскую надпись.

2. В городе Умань 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой.

3. В городе Киеве 08.06.2017 злоумышленники бросили гранату в посольство США.

4. В городе Львов 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу.

5. В городе Луцк 10.07.2017 злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши.

6. В Киеве 24.08.2017 в День Независимости была брошена граната на улице Грушевского и были ранены родные Героя Украины Валерия Чибинеева.

7. В Киеве на проспекте Курбаса 24.08.2017 при помощи гранат подорвали памятник участникам боевых действий.

8. В городе Умань 21.09.2017 бросили гранату, в результате чего пострадали граждане государства Израиль.

9. Группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.