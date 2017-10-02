Взрывы в Калиновке: небо над Винницей закрыли еще на неделю

MIGnews.com.ua

В Винницкой области продлили запрет на выполнение полетов, пишет Интерфакс-Украина .

По данным Украэроцентра, в районе горения складов с боеприпасами вблизи Калиновки запрещено осуществлять полеты до 20:59 9 октября.

Стоит отметить, что радиус запрета снизили и теперь он составляет 5 км с центром в Калиновке, вертикальные границы запрета - от поверхности земли до высоты 4 250 метров.

Напомним, во вторник вечером, 26 сентября, в поселке Калиновка в Винницкой области на военных складах произошел пожар, что стало причиной взрывов боеприпасов. Из-за ЧП было принято решение вывезти из населенного пункта всех жителей.