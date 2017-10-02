Взрывы в Калиновке: небо над Винницей закрыли еще на неделю

В Винницкой области продлили запрет на выполнение полетов, пишет Интерфакс-Украина.
По данным Украэроцентра, в районе горения складов с боеприпасами вблизи Калиновки запрещено осуществлять полеты до 20:59 9 октября.
Стоит отметить, что радиус запрета снизили и теперь он составляет 5 км с центром в Калиновке, вертикальные границы запрета - от поверхности земли до высоты 4 250 метров.
Напомним, во вторник вечером, 26 сентября, в поселке Калиновка в Винницкой области на военных складах произошел пожар, что стало причиной взрывов боеприпасов. Из-за ЧП было принято решение вывезти из населенного пункта всех жителей.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, политолог Валентин Гладких заявил, что взрыв на военном складе около Калиновки Винницкой области не являлся спланированной операцией, целью которой было заметание следов коррупционных схем.