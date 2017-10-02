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На Мэрилина Мэнсона во время концерта упали декорации: певца доставили в больницу
02.10.2017 09:47

На Мэрилина Мэнсона во время концерта упали декорации: певца доставили в больницу  Видеорепортаж

В воскресенье, 1 октябрь, во время концерта в Нью-Йорке на рок-исполнителя Мэрилина Мэнсона упали декорации, в результате чего он получил травмы и приостановил турне, сообщает ВВС.

По данным источника, декорации изображали два огромных пистолета, на фоне которых выступал Мэнсон.

Очевидцы утверждают, что певец лежал на сцене около 15 минут под простыней, после чего его на носилках вынесли из зала и отправили в больницу.

Представители артиста, ничего о его состоянии ничего не сообщают.

Как сообщал MIGnews.com.uа, победителя "Евровидения" срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем. На данный момент он в реанимации. После завершения конкурса в Украине Собрал начал свой длительный концертный тур, после которого почувствовал ухудшение здоровья.

Теги материала: ВИДЕО, декор, сцена, госпитализация, певец
Новости СМИ2
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