На Мэрилина Мэнсона во время концерта упали декорации: певца доставили в больницу

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В воскресенье, 1 октябрь, во время концерта в Нью-Йорке на рок-исполнителя Мэрилина Мэнсона упали декорации, в результате чего он получил травмы и приостановил турне, сообщает ВВС.

По данным источника, декорации изображали два огромных пистолета, на фоне которых выступал Мэнсон.

Очевидцы утверждают, что певец лежал на сцене около 15 минут под простыней, после чего его на носилках вынесли из зала и отправили в больницу.

Представители артиста, ничего о его состоянии ничего не сообщают.