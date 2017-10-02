В Черновицкой области продуктовых магазин разгромили еноты

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 октября, в Черновицкой области в городе Сторожинец один из продуктовых магазинов разгромили еноты, сообщают Українські Новини .

По данным источника, двух хищников на месте преступления заметила хозяйка, когда утром пришла открывать магазин. В гастрономе были везде разбросаны упаковки сладостей, объедки колбас, сыров, и даже бутылки спиртного.

Кроме этого, один из енотов расцарапал хозяйке ногу, когда она пыталась прогнать животных веником.

В магазине подсчитывают ущерб, примерно его оценили в 50 тысяч гривен. Владелица считает, что еноты сбежали из цирка-шапито, который разместился неподалеку, но директор цирка отрицает побег питомцев.