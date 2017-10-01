Каталонские театры отменили все спектакли из-за референдума

Театры Каталонии приняли решение об отмене всех представлений в воскресенье, 1 октября, в знак протеста против попыток правоохранителей Испании помешать проведению референдума. Об этом сообщает El Pereodico.
Информация об отмене спектаклей была распространена через социальные сети.
Кроме того, Федерация футбола Каталонии планировала перенести матч между "Барселоной" и "Лос Пальмос", но испанская федерация выступила против такого решения.
В связи с этим матч, который назначен на 1 октября, состоится без зрителей, так как La Liga не получила необходимых гарантий безопасности.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники каталонской полиции расследуют обстоятельства гибели трех человек в городе Барселона.
Также правительство Каталонии обратилось в Европейский союз с требованием официально осудить Испанию за нарушение основных прав и свобод жителей автономии во время референдума за независимость.