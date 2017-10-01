Каталонские театры отменили все спектакли из-за референдума

MIGnews.com.ua

Театры Каталонии приняли решение об отмене всех представлений в воскресенье, 1 октября, в знак протеста против попыток правоохранителей Испании помешать проведению референдума. Об этом сообщает El Pereodico .

Информация об отмене спектаклей была распространена через социальные сети.

Кроме того, Федерация футбола Каталонии планировала перенести матч между "Барселоной" и "Лос Пальмос", но испанская федерация выступила против такого решения.

В связи с этим матч, который назначен на 1 октября, состоится без зрителей, так как La Liga не получила необходимых гарантий безопасности.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники каталонской полиции расследуют обстоятельства гибели трех человек в городе Барселона .