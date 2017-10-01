В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой из зоны АТО

MIGnews.com.ua

Полиция Киева задержала мужчину с гранатой, которую он привез из зоны проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Информация о происшествии поступила от женщины, рассказавшей, что ее муж отправился в безлюдное место, чтобы обезвредить гранату.

Во время проверки территории патрульные полицейские увидели похожего по описанию человека, который при общении сообщил, что у него действительно есть взрывное устройство, привезенное из зоны АТО.

На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, изъявшие предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1, и запал к ней. Находку направили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.