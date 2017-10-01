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В Авдеевке восстановили 68 поврежденных обстрелами домов
01.10.2017 18:00

В Авдеевке восстановили 68 поврежденных обстрелами домов  Фоторепортаж

Бригады, которые сформированы из сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, восстановили 68 частных домов в Авдеевке, получивших повреждение в результате обстрелов боевиками. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Указанные бригады начали работать еще 5 августа. Средства на строительные материалы были выделены из областного бюджета. Также часть необходимого предоставляют международные организации, в том числе Красный Крест.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются в семи частных домах.

"Поставил перед военно-гражданской администрацией Авдеевки и ремонтными бригадами задачу: там, где в зданиях проживают пожилые люди, которым некому помочь, ремонтировать комплексно - не только восстанавливать пробиты осколками крыши, фасады, стеклить окна, но и проводить внутренние работы", - добавил Жебривский.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил об обстреле боевиками жилых кварталов Авдеевки Донецкой области.

Теги материала: Авдеевка, Донецкая область, повреждения, ремонт, ГСЧС, Павел Жебривский, обстрел, боевики, фото
Новости СМИ2
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