Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании

MIGnews.com.ua

Число участников референдума за независимость Каталонии, которые пострадали в результате столкновений с испанской полицией, увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает специальный корреспондент интернет-газеты Страна.ua Валерия Ивашкина с места событий в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"Количество пострадавших среди участников референдума за независимость Каталонии увеличилось с 38 до 40 человек. Столкновения на избирательных участках продолжаются и до конца дня можно ждать увеличения количества пострадавших. Есть информация о том, что сторонники референдума якобы намереваются строить баррикады", - сказала она.

Ивашкина добавила, что ситуация значительно накаляется из-за действий сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Испании, также они "радикализируют настроения в обществе". В то же время местная полиция пытается не идти на конфронтацию со сторонниками референдума.

Кроме того, журналистка указала, что множество участников референдума не поддерживают отделение Каталонии от Испании.

"Есть референдум, а есть сама идея отделения. Референдум, по мнению многих жителей Каталонии, - это доказательство того, что в Испании существует демократия и что страна готова услышать, чем на самом деле живет Каталония и какие настроения здесь господствуют", - отметила она.