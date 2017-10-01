Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании

Число участников референдума за независимость Каталонии, которые пострадали в результате столкновений с испанской полицией, увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает специальный корреспондент интернет-газеты Страна.ua Валерия Ивашкина с места событий в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.
"Количество пострадавших среди участников референдума за независимость Каталонии увеличилось с 38 до 40 человек. Столкновения на избирательных участках продолжаются и до конца дня можно ждать увеличения количества пострадавших. Есть информация о том, что сторонники референдума якобы намереваются строить баррикады", - сказала она.
Ивашкина добавила, что ситуация значительно накаляется из-за действий сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Испании, также они "радикализируют настроения в обществе". В то же время местная полиция пытается не идти на конфронтацию со сторонниками референдума.
Кроме того, журналистка указала, что множество участников референдума не поддерживают отделение Каталонии от Испании.
"Есть референдум, а есть сама идея отделения. Референдум, по мнению многих жителей Каталонии, - это доказательство того, что в Испании существует демократия и что страна готова услышать, чем на самом деле живет Каталония и какие настроения здесь господствуют", - отметила она.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что использование испанской полицией резиновых пуль и дубинок против каталонских жителей, пришедших проголосовать за независимость региона от Испании, является несоразмерным насилием.