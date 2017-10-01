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В Запорожской области нашли наркотики и оборудование на 5 млн гривен
01.10.2017 15:42

В Запорожской области нашли наркотики и оборудование на 5 млн гривен  Фоторепортаж

Сотрудники полиции разоблачили преступную группировку, распространявшую наркотическое вещество "метадон" на территории четырех областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Группа занималась изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом наркотического вещества.

Полиция провела серию санкционированных обысков у фигурантов, в рамках которых изъяли 3,2 килограмм "метадона", прекурсоры, лабораторное оборудование, две наркотические лаборатории, черновики с химическими формулами, банковские карты, мобильные телефоны и 15 000 гривен.

"Реализация наркотического средства "метадон" осуществлялась бесконтактно, методом "закладок", по наличной подписке, на территории Запорожской, Одесской, Херсонской области и города. Приблизительная стоимость изъятого составляет около 5 миллионов гривен", - сказал глава запорожской полиции Олег Золотоноша.

В настоящее время проводится дальнейшее досудебное расследование. Изъятые предметы направили на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Киева арсенал боеприпасов и наркотики.

Теги материала: Запорожская область, полиция, наркотики, оборудование, фото
Новости СМИ2
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