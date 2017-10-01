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В Украине вступили в силу торговые преференции ЕС
01.10.2017 10:43

В Украине вступили в силу торговые преференции ЕС

С воскресенья, 1 октября, вступили в силу автономные торговые преференции Европейского Союза для Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в Facebook.

Известно, что положение ЕС относительно автономных торговых преференций пополнит объемы сельскохозяйственной продукции, Украина может экспортировать в ЕС по Соглашению об ассоциации, не платя таможенные пошлины. Это также ускорит ликвидацию импортных тарифов ЕС на несколько промышленных товаров, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.

Теперь Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС большие объемы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса и ячменных круп и гранул.

Это предложение создает возможности экспорта без применения таможенных пошлин больших объемов переработанных помидоров, натурального меда и виноградных соков в ЕС. 

Данные торговые преференции также способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.

Напомним, что дополнительные либерализации для ячменя, пшеницы и кукурузы вступят в силу 1 января 2018 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Европейский союз дал свой прогноз относительно выделения Украине пятого транша в сумме 600 миллионов евро макрофинансовой помощи в начале следующего года. О соответствующем факте сообщил первый секретарь отдела торговли и экономики правительства ЕС в Украине Жослин Гитон.

Теги материала: Украина, преференции, активизация, торговля
Новости СМИ2
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