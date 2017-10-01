В Украине вступили в силу торговые преференции ЕС

MIGnews.com.ua

С воскресенья, 1 октября, вступили в силу автономные торговые преференции Европейского Союза для Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в Facebook.

Известно, что положение ЕС относительно автономных торговых преференций пополнит объемы сельскохозяйственной продукции, Украина может экспортировать в ЕС по Соглашению об ассоциации, не платя таможенные пошлины. Это также ускорит ликвидацию импортных тарифов ЕС на несколько промышленных товаров, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.

Теперь Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС большие объемы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса и ячменных круп и гранул.

Это предложение создает возможности экспорта без применения таможенных пошлин больших объемов переработанных помидоров, натурального меда и виноградных соков в ЕС.

Данные торговые преференции также способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.

Напомним, что дополнительные либерализации для ячменя, пшеницы и кукурузы вступят в силу 1 января 2018 года.