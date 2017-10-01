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Порошенко поздравил учителей с профессиональным праздником
01.10.2017 10:26

Порошенко поздравил учителей с профессиональным праздником

В воскресенье, 1 октября, традиционно, в первое воскресенье октября, в Украине празднуют День работников образования.

С профессиональным праздником педагогов поздравил Президент Украины Петр Порошенко.

"Искренне поздравляю украинских педагогов с профессиональным праздником. Спасибо за бесценный вклад в будущее украинского государства - наших детей", - написал он.

Известно, что ежегодно 5 октября в более 100 странах мира отмечается день учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teaches 'Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования - день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинские учителя в следующем году будут получать повышенные на 25% зарплаты.

Теги материала: праздник, Петр Порошенко, поздравление, учитель
Новости СМИ2
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