Порошенко поздравил учителей с профессиональным праздником

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 октября, традиционно, в первое воскресенье октября, в Украине празднуют День работников образования.

С профессиональным праздником педагогов поздравил Президент Украины Петр Порошенко.

"Искренне поздравляю украинских педагогов с профессиональным праздником. Спасибо за бесценный вклад в будущее украинского государства - наших детей", - написал он.

Известно, что ежегодно 5 октября в более 100 странах мира отмечается день учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teaches 'Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования - день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.