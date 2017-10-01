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Олега Сенцова этапировали из Иркутска
01.10.2017 08:57

Олега Сенцова этапировали из Иркутска

Украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России к 20 годам лишения свободы, этапируют из Иркутска в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил он в письме правозащитнице Зое Световой, которое опубликовала Открытая Россия.

Отмечается, что письмо было датировано 17 сентября и отправлено из СИЗО-1 г.Тюмень 21 сентября, а получено 29 сентября. 

"У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания - это легендарные Харпы. Как там было, и как там есть, я думаю, что ты знаешь лучше меня. Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам", - написал Сенцов. 

Также он сообщил, что перед этапированием ему вручили коробку со старыми письмами и книгами, которые хранились 1,5 года у тюремщиков.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители следственного изолятора №3 Челябинска заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов, которого приговорили к 20 годам колонии за "терроризм" в Российской Федерации, не поступал туда.

Теги материала: Олег Сенцов, Россия, тюремное заключение
Новости СМИ2
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