Украинцев с октября призывают включать ближний свет днем

MIGnews.com.ua

С воскресенья, 1 октября, украинские водители должны будут включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Известно, что о данном обязательстве говорится в пункте 9.8 Правил дорожного движения, по которым с 1 октября по 1 мая водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах. По словам правоохранителей, это должно усилить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Следуя этим правилам, водители повысят видимость своего автомобиля для пешеходов и других участников дорожного движения в период сокращения светового дня.

Игнорирование данной нормы влечет за собой штраф в размере 425 гривен.