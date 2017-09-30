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Украинцев с октября призывают включать ближний свет днем
30.09.2017 19:31

Украинцев с октября призывают включать ближний свет днем

С воскресенья, 1 октября, украинские водители должны будут включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Известно, что о данном обязательстве говорится в пункте 9.8 Правил дорожного движения, по которым с 1 октября по 1 мая водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах. По словам правоохранителей, это должно усилить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Следуя этим правилам, водители повысят видимость своего автомобиля для пешеходов и других участников дорожного движения в период сокращения светового дня.

Игнорирование данной нормы влечет за собой штраф в размере 425 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, движение всех видов транспорта на Столичном шоссе в Киеве будет частично ограничено, начиная со второго октября до седьмого октября, включительно.

Теги материала: фары, дороги, Национальная полиция
Новости СМИ2
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