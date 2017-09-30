Французский актер Сами Насери попал в базу "Миротворца" из-за посещения Крыма

MIGnews.com.ua

В пятницу ночью, 29 сентября, французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" Сами Насери прилетел в оккупированный Крым, где его встречали журналисты, поклонники и таксисты, передает РИА Новости.

Известно, что Насери приехал на полуостров для участия в "Форуме мира", который проходит в Ялте. В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави прилетели обычным рейсом из Москвы.

"Мы, я и Сами, захотели (приехать) к вам в Крым, не боимся санкций. Потому мы сегодня здесь", - сказали в аэропорту журналистам и встречающим Сами и Мурад.

Сообщается, что звезда "Такси" охотно фотографировался с узнавшими его людьми и раздавал фотографы. На вопрос, как прошел полет, Насери ответил, что поездка в Крым заняла довольно много времени. "Я быстрее на такси летаю, чем на самолете", - пошутил актер.

На выезде из аэропорта Насери встретили сигналами таксисты, которые заранее подготовились к его прилету и попросили его расписаться на капоте одной из машин. Насери написал свое имя и рядом "Russia 2017".

Чуть позднее Насери был внесен в базу центра Миротворец из-за посещения аннексированного Крыма.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией. (…) 30 сентября 2017 въехал в Крым через закрытый пункт пропуска", - говорится в профиле Насери на сайте Миротворца.

Также напоминается, что Насери "неоднократно судим за нанесение побоев и вождение автомобиля в нетрезвом виде".

Как сообщал MIGnews.com.uа, звезда фильма "Такси" Сами Насери вновь привлек внимание правоохранительных органов , на этот раз - по подозрению в избиении экс-подруги.