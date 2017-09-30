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Порошенко подписал указы об интеллектуальной собственности и о "Дне Достоинства и Свободы"
30.09.2017 15:28

Порошенко подписал указы об интеллектуальной собственности и о "Дне Достоинства и Свободы"

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с Указом, суд будет находиться в Киеве. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

"Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящего Указа", - говорится в тексте Указа.

Также Порошенко подписал Указ "О праздновании в 2017 году Дня Достоинства и Свободы".

"Указ направлен на надлежащее празднования в 2017 году Дня Достоинства и Свободы, чествование гражданского подвига участников Оранжевой революции и революции Достоинства, учитывая важное значение этих событий для утверждения демократических ценностей, идеалов свободы и справедливости и европейского пути развития Украины", - говорится в документе.

В соответствии с Указом Кабинет Министров Украины образовать в срок Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2017 году Дня Достоинства и Свободы, определив его сопредседателями премьер-министра Украины и главу Администрации Президента Украины и привлекая в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, общественных объединений, ученых.

Кроме этого правительство должно разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию в 2017 году Дня Достоинства и Свободы, предусмотрев проведение 21 ноября 2017 в городе Киеве, других населенных пунктах мемориальных, торжественных и культурных мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, прежде всего участников революционных событий в Украине в 2004 2013 - 2014 годах, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, предусматривающее обеспечение национальной безопасности и обороны Украины.

Теги материала: Петр Порошенко, указ, интеллект, собственность
Новости СМИ2
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