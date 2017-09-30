В Донецкой области нашли тайник с оружием в доме боевика

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Полицейские нашли тайник с оружием по месту жительства боевика в городе Бахмут Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook.

Сотрудники уголовного розыска Бахмута установили причастность местного жителя в возрасте 20 лет к террористической группировке летом прошлого года, после чего приступили к сбору доказательной базы его вины.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что преступник присоединился к террористам в 2014 году. Он стал бойцом одного из формирований "ДНР" и месяц проходил обучение на территории временно оккупированной Луганской области. Затем мужчина некоторое время работал в мотострелковом батальоне "ДНР" за 15 000 рублей.

Спустя некоторое время злоумышленник покинул группировку террористов, но сейчас находится на неподконтрольной Украине территории.

В пятницу, 29 сентября, правоохранители провели санкционированный обыск в его доме, в ходе чего изъяли тайник с оружием и боеприпасами, которые могли использоваться против мирных жителей. Всего было найдено два противотанковых гранатомета, 200 патронов и три гранаты с запалом. Также обнаружена футболка с символикой "ДНР". Изъятые предметы направят на экспертизу.

По данному факту начато уголовное дело по ст.263 Уголовного кодекса Украины.

"Стоит сказать, что разыскиваемый - это один из банды, членов которой были задержаны в апреле 2017 года. У каждого из них тогда был изъят немалый тайник с оружием. Над их раскопками оперативники тогда провели с десяток часов", - добавили в полиции.