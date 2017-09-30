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Сторонники референдума о независимости "захватывают" школы в Каталонии
30.09.2017 10:10

Сторонники референдума о независимости "захватывают" школы в Каталонии

Активисты, выступающие за проведение референдума о независимости, начали занимать помещения в отдельных школах Барселоны в Каталонии, где в воскресенье, 1 октября, должно пройти голосование. Об этом сообщает El Pais.

Люди намерены сделать все, чтобы на выходных школы остались открытыми, таким образом, обойдя приказ Высшего суда Каталонии о закрытии учебных учреждений, в которых должны быть созданы избирательные участки.

Среди активистов есть ученики, их родители, учителя, выпускники и другие, кто планирует провести в школах две ночи. Они собираются устраивать там пижамные вечеринки, игры, кемпинги и воркшопы.

В районе Грасия приблизительно 200 человек, в основном родители, обосновались в школе Pau Casals.

"Инцидентов никаких не произошло. Дети играют, а родители организовывают мероприятия на выходные", - рассказали представители комиссии, которую создала группа родителей.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Каталонии крестьяне со всей страны собрались на пикет в поддержку референдума о независимости.

Теги материала: Испания, Каталония, референдум, независимость, школы, активисты
Новости СМИ2
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