Сторонники референдума о независимости "захватывают" школы в Каталонии

MIGnews.com.ua

Активисты, выступающие за проведение референдума о независимости, начали занимать помещения в отдельных школах Барселоны в Каталонии, где в воскресенье, 1 октября, должно пройти голосование. Об этом сообщает El Pais .

Люди намерены сделать все, чтобы на выходных школы остались открытыми, таким образом, обойдя приказ Высшего суда Каталонии о закрытии учебных учреждений, в которых должны быть созданы избирательные участки.

Среди активистов есть ученики, их родители, учителя, выпускники и другие, кто планирует провести в школах две ночи. Они собираются устраивать там пижамные вечеринки, игры, кемпинги и воркшопы.

В районе Грасия приблизительно 200 человек, в основном родители, обосновались в школе Pau Casals.

"Инцидентов никаких не произошло. Дети играют, а родители организовывают мероприятия на выходные", - рассказали представители комиссии, которую создала группа родителей.