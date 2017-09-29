В Госстатистики рассказали, сколько миллиардов должны украинцы за отопление

MIGnews.com.ua

В Госстатистики сообщили, что украинцы задолжали за централизованное отопление и горячее водоснабжение 10,9 млрд грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что на конец августа 2017 задолженность населения Украины за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляла около 7,4 млрд грн, за электроэнергию - 3,4 млрд грн.

Также сообщается, что по данным управления, по состоянию на конец августа этого года задолженность населения Украины за газоснабжение составила 10,7 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 3,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 2,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн.

Кроме того, в августе 2017 населением оплачено за электроэнергию 2,4 млрд грн, за коммунальные услуги - 3,8 млрд грн.