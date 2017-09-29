Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Швейцарии на аукционе нашли украденную 40 лет назад картину Айвазовского
29.09.2017 18:05

В Швейцарии на аукционе нашли украденную 40 лет назад картину Айвазовского

В Швейцарии на аукционе Koller обнаружили картину Ивана Айвазовского "Вид на Ревель", украденную в 1976 году, сообщает МВД России.

Сообщается, что работу выставили на торги более чем за 1 млн долларов. Известно, что МВД России связалось с Интерполом и попросило организаторов торгов убрать картину с торгов. В ближайшее время ее доставят в Россию.

Сообщается также, что в Koller остались другие работы Айвазовского, стоимость которых составляет от 25 тысяч до полумиллиона евро.

В 1976 году картину украли из музея-заповедника "Дмитровский кремль". Айвазовский написал картину "Вид на Ревель" в 1845 году и тогда называлась "Море". Эту работу часто путают с другой картиной художника под названием "Ревель", созданную в 1844 году.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории Франции было найдено выполненное художником изображение обнаженной девушки, которое, как считают эксперты, могло быть эскизом "Джоконды", написанным легендарным художником Леонардо да Винчи.

Теги материала: картина, кража, Россия, аукцион
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во Франции обнаружили зарисовку обнаженной "Моны Лизы" да Винчи
Важное
Во Франции обнаружили зарисовку обнаженной "Моны Лизы" да Винчи  Фоторепортаж
Пара геев-россиян порезала себя возле парламента в Хельсинки
Важное
Пара геев-россиян порезала себя возле парламента в Хельсинки  Фоторепортаж
Российские полицейские совершали преступления, чтобы самим их раскрыть
Важное
Российские полицейские совершали преступления, чтобы самим их раскрыть
В России звезду сериала "Физрук" насмерть сбил автомобиль
Важное
В России звезду сериала "Физрук" насмерть сбил автомобиль
В Индии во время селфи у посла Украины украли телефон
Важное
В Индии во время селфи у посла Украины украли телефон
Суд удовлетворил иск прокуратуры Крыма о взыскании 10 млн грн с российской авиакомпании
Важное
Суд удовлетворил иск прокуратуры Крыма о взыскании 10 млн грн с российской авиакомпании

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
Эксклюзив  Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
29.09.2017
Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
29.09.2017
Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика