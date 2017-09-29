В Швейцарии на аукционе нашли украденную 40 лет назад картину Айвазовского

MIGnews.com.ua

В Швейцарии на аукционе Koller обнаружили картину Ивана Айвазовского "Вид на Ревель", украденную в 1976 году, сообщает МВД России.

Сообщается, что работу выставили на торги более чем за 1 млн долларов. Известно, что МВД России связалось с Интерполом и попросило организаторов торгов убрать картину с торгов. В ближайшее время ее доставят в Россию.

Сообщается также, что в Koller остались другие работы Айвазовского, стоимость которых составляет от 25 тысяч до полумиллиона евро.

В 1976 году картину украли из музея-заповедника "Дмитровский кремль". Айвазовский написал картину "Вид на Ревель" в 1845 году и тогда называлась "Море". Эту работу часто путают с другой картиной художника под названием "Ревель", созданную в 1844 году.