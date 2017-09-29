Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Киеве ограничат движение на Столичном шоссе
29.09.2017 12:54

В Киеве ограничат движение на Столичном шоссе

Движение всех видов транспорта на Столичном шоссе в Киеве будет частично ограничено, начиная со второго октября до седьмого октября, включительно. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Со 2 по 7 октября будет частично ограничено движение транспорта на участке от поворота на ул. Заболотного до остановки "Гостиница "Рамада Энкор" в направлении выезда из Киева", - указано в сообщении пресс-службы.

В КГГА отметили, что причиной перекрытия является ремонт асфальтобетонного покрытия по шоссе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, отопление в Киеве включат сразу после прихода похолодания. По данным Киевской городской государственной администрации, в настоящее время более 81% домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭУ, получили акты готовности к зиме.

Теги материала: шоссе, дорога, перекрытие улиц, Киев, ограничение, транспорт
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Укрзализныця" удлинила поезд из Украины в Польшу
Важное
"Укрзализныця" удлинила поезд из Украины в Польшу
В Украине впервые в мире продали квартиру за криптовалюту
Важное
В Украине впервые в мире продали квартиру за криптовалюту
В центре Киева до октября ограничили движение
Важное
В центре Киева до октября ограничили движение
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется бабье лето
Важное
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется бабье лето
Крищенко заявил о росте количества убийств в Киеве
Важное
Крищенко заявил о росте количества убийств в Киеве
В Киеве с пятницы ограничат движение транспорта: маршрут
Важное
В Киеве с пятницы ограничат движение транспорта: маршрут

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
29.09.2017
Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017
Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
Эксклюзив  Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
28.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика