В Киеве ограничат движение на Столичном шоссе

MIGnews.com.ua

Движение всех видов транспорта на Столичном шоссе в Киеве будет частично ограничено, начиная со второго октября до седьмого октября, включительно. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Со 2 по 7 октября будет частично ограничено движение транспорта на участке от поворота на ул. Заболотного до остановки "Гостиница "Рамада Энкор" в направлении выезда из Киева", - указано в сообщении пресс-службы.

В КГГА отметили, что причиной перекрытия является ремонт асфальтобетонного покрытия по шоссе.