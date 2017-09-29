Во Франции обнаружили зарисовку обнаженной "Моны Лизы" да Винчи

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На территории Франции было найдено выполненное художником изображение обнаженной девушки, которое, как считают эксперты, могло быть эскизом "Джоконды", написанным легендарным художником Леонардо да Винчи, сказано в издании BBC News.

Подчеркивается, что картина, написанная при помощи угля, была известна как "Мона Ванна" и ее считали работой другого известного художника, но в результате проведенных экспертиз, эксперты предположили, что настоящим автором является Леонардо да Винчи.

Помимо этого, отмечается, что "Монна Ванна" и "Мона Лиза" имеют практически одинаковый размер и схожие черты лица и рук.