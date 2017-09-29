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Во Франции обнаружили зарисовку обнаженной "Моны Лизы" да Винчи
29.09.2017 10:42

Во Франции обнаружили зарисовку обнаженной "Моны Лизы" да Винчи  Фоторепортаж

На территории Франции было найдено выполненное художником изображение обнаженной девушки, которое, как считают эксперты, могло быть эскизом "Джоконды", написанным легендарным художником Леонардо да Винчи, сказано в издании BBC News.

Подчеркивается, что картина, написанная при помощи угля, была известна как "Мона Ванна" и ее считали работой другого известного художника, но в результате проведенных экспертиз, эксперты предположили, что настоящим автором является Леонардо да Винчи.

Помимо этого, отмечается, что "Монна Ванна" и "Мона Лиза" имеют практически одинаковый размер и схожие черты лица и рук.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 17 сентября, в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники обнаружили спрятанные в грузовике старинные картины.  На данный момент картины изъяли сотрудниками ГФС для установления стоимости и происхождения художественных произведений.

Теги материала: картина, художник, обнажение, да Винчи
Новости СМИ2
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