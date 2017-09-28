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Хью Хефнера похоронят по соседству с секс-символом 50-х годов
28.09.2017 20:54

Хью Хефнера похоронят по соседству с секс-символом 50-х годов  Фоторепортаж

Основателя популярного мужского журнала Playboy Хью Хефнера захоронят рядом с голливудской звездой, актрисой Мэрилин Монро, передает The Daily Mail.

Согласно информации издания, основатель мужского журнала еще в 1992 году приобрел себе место на кладбище около любимой актрисы. Хью потратил на место 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом" с Монро.

Кроме того, в 2009 году еще одно место по соседству со звездой 50-ых годов было продано неизвестному мужчине за сумму в 4,6 миллиона долларов.

Стоит отметить, что, по словам Хефнера, успешным его издание стало лишь благодаря публикации откровенного снимка Мэрилин Монро на обложке первого выпуска в декабре 1953 года, несмотря на то, что данный снимок изначально предназначался для календаря.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 28 сентября, умер основатель популярного мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Хефнер скончался в собственном доме, смерть наступила по естественным причинам.

Позже стало известно, что состояние Хефнера оценивается в 43 миллиона долларов, и по соглашениям брачного контракта жена Хефнера Кристалл Харрис не получит ни цента из многомиллионного капитала издателя. 

Теги материала: Хефнер, смерть, журнал, Мерилин Монро, похорон
Новости СМИ2
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