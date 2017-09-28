Хью Хефнера похоронят по соседству с секс-символом 50-х годов

MIGnews.com.ua

Основателя популярного мужского журнала Playboy Хью Хефнера захоронят рядом с голливудской звездой, актрисой Мэрилин Монро, передает The Daily Mail .

Согласно информации издания, основатель мужского журнала еще в 1992 году приобрел себе место на кладбище около любимой актрисы. Хью потратил на место 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом" с Монро.

Кроме того, в 2009 году еще одно место по соседству со звездой 50-ых годов было продано неизвестному мужчине за сумму в 4,6 миллиона долларов.

Стоит отметить, что, по словам Хефнера, успешным его издание стало лишь благодаря публикации откровенного снимка Мэрилин Монро на обложке первого выпуска в декабре 1953 года, несмотря на то, что данный снимок изначально предназначался для календаря.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 28 сентября, умер основатель популярного мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Хефнер скончался в собственном доме, смерть наступила по естественным причинам.