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Украина вошла в рейтинг стран с наименьшей экономической свободой
28.09.2017 20:19

Украина вошла в рейтинг стран с наименьшей экономической свободой

Украина заняла 149 место в рейтинге из 159 стран и территорий, составленном по уровню экономической свободы канадским Институтом Фрейзера. Соответствующий факт зафиксирован в докладе Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет-2017" института., передает lb.ua.

В четверг, 28 сентября, данный доклад был опубликован на сайте института. В его основу положили статистику по каждой стране за 2015 год (последний год, доступный для сравнения данных). Так, в минувшем году Украина заняла в аналогичном рейтинге 135 место.

Стоит отметить, что страной с самым высоким рейтингом экономической свободы стал Гонконг и Сингапур, разделившие первые позиции. В первой десятке также оказались Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, Великобритания, Маврикий, Грузия, Австралия и Эстония.

В это же время странами с самой низкой экономической свободой были признаны Иран, Чад, Мьянма, Сирия, Ливия, Аргентина, Алжир, Республика Конго, Центральноафриканская республика и Венесуэла.

По методу Института Фрайзера, экономическую свободу определяют по критериям личного выбора, добровольного обмена, свободы выхода на рынки и конкуренции, безопасности личности и защищенности личной собственности.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бизнесмен из Украины Ринат Ахметов вошел в список самых богатых миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). Рейтинг опубликован на официальном сайте Bloomberg.Финансы Ахметова с января 2017 года до текущего времени сократились на 45,8 миллиона долларов и теперь состояние бизнесмена оценивается в 4,38 миллиарда долларов.

Теги материала: Украина, рейтинг, экономика, высота, институт
Новости СМИ2
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