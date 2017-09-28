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За 27 лет расследования полиция США нашла "клоуна-убийцу"
28.09.2017 19:39

За 27 лет расследования полиция США нашла "клоуна-убийцу"

Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки нашли и арестовали в штате Флорида клоуна-убийцу, который 27 лет назад совершил преступление и скрылся, передает Sun Sentinel.

Согласно сведениям издания, в 1990 году неизвестный в костюме клоуна с большим красным носом, рыжим париком и белым лицом постучался в дом Марлин Уоррен в городке Веллингтон. В руках у клоуна были букет цветов и несколько воздушных шариков. После того как Марлин открыла дверь, неизвестный осуществил выстрел и скрылся с места преступления на автомобиле, спустя два дня женщина умерла.

Сообщается, что сперва полицейские подозревали в совершении убийства мужа жертвы Майкла Уорена, а также его любовницу Шилу Кин. Спустя некоторое время удалось выяснить, что за два дня до убийства Шила купила парик, клоунский костюм с гримом и накладным носом. За 90 минут до убийства она зашла в местный супермаркет за цветами и шариками. Работники маркета узнали в клоуне девушку, а во время обысков в ее квартире были найдены остатки парика клоуна. Однако для полицейских данных доказательств не хватило, дабы обвинить женщину в убийстве и дело закрыли спустя два года.

Однако в 2014 году возобновили, а шериф округа Палм-Бич допросил свидетелей. Оказалось, что после убийства Майкл Уоррен женился на Шиле Кин, после чего они переехали в другой штат, в котором открыли собственный ресторан. После того, как правоохранители провели повторную экспертизу улик - анализ ДНК подтвердил, что костюм клоуна принадлежал Кин и полицейские спустя 27 лет арестовали убийцу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на территории Уганды аномальная засуха стала причиной критического увеличения числа жертвоприношений среди людей.  Вэтом году количество убитых для жертвоприношений увеличилось критически, так, за текущий месяц на территории страны  по подозрению в совершении ритуальных убийств правоохранителями были арестованы 44 человека. 

Теги материала: клоун, убийство, полиция, криминал, розыск
Новости СМИ2
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