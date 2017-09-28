За 27 лет расследования полиция США нашла "клоуна-убийцу"

MIGnews.com.ua

Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки нашли и арестовали в штате Флорида клоуна-убийцу, который 27 лет назад совершил преступление и скрылся, передает Sun Sentinel .

Согласно сведениям издания, в 1990 году неизвестный в костюме клоуна с большим красным носом, рыжим париком и белым лицом постучался в дом Марлин Уоррен в городке Веллингтон. В руках у клоуна были букет цветов и несколько воздушных шариков. После того как Марлин открыла дверь, неизвестный осуществил выстрел и скрылся с места преступления на автомобиле, спустя два дня женщина умерла.

Сообщается, что сперва полицейские подозревали в совершении убийства мужа жертвы Майкла Уорена, а также его любовницу Шилу Кин. Спустя некоторое время удалось выяснить, что за два дня до убийства Шила купила парик, клоунский костюм с гримом и накладным носом. За 90 минут до убийства она зашла в местный супермаркет за цветами и шариками. Работники маркета узнали в клоуне девушку, а во время обысков в ее квартире были найдены остатки парика клоуна. Однако для полицейских данных доказательств не хватило, дабы обвинить женщину в убийстве и дело закрыли спустя два года.

Однако в 2014 году возобновили, а шериф округа Палм-Бич допросил свидетелей. Оказалось, что после убийства Майкл Уоррен женился на Шиле Кин, после чего они переехали в другой штат, в котором открыли собственный ресторан. После того, как правоохранители провели повторную экспертизу улик - анализ ДНК подтвердил, что костюм клоуна принадлежал Кин и полицейские спустя 27 лет арестовали убийцу.