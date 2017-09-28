Телезрители выбирают NewsOne - топовый информационный канал

MIGnews.com.ua

Новости о событиях в Калиновке охватили все информационные телеканалы Украины, но внимание зрителя в вечернем прайме было сконцентрировано на телеканале NewsOne. Об этом свидетельствуют показатели телесмотрения.

Вчера, 27 сентября, в слоте с 20:30 до 21:30 телеканал держал лидирующую позицию в вечернем слоте среди информационно-новостных телеканалов.

Программы вечернего прайма показали максимальные цифры телесмотрения целевой аудитории 18+ (50К+) по Украине: доля - 1,75%, рейтинг - 0,72%.*

В программе "Большой вечер. Последствия" c Юлией Литвиненко велась активная дискуссия на горячую тему: "Взрывы на военных складах в Винницкой области" с гостями Юлией Тимошенко и Валентином Наливайченко. Говорили о национальной безопасности, систематичности пожаров на складах с боеприпасами по всей Украине и о нанесенном ущербе стране и бюджету.

"Большой вечер. Последствия" от 27 сентября возглавила топ рейтинговых программ среди информационных телеканалов по всем аудиториям Украины и Киева.

Эти показатели также вывели NewsOne на первую позицию среди информационных телеканалов по Киеву: по аудитории 18+ (Киев) доля телесмотрения составила 3,39 %, рейтинг - 1,26%.*

"Национальная безопасность государства - это прямая персональная ответственность президента Украины. Есть и начальник Генштаба, и министр обороны, которые непосредственно персонально отвечают с огромными звездами на своих погонах за каждый конкретный арсенал, в том числе и под Винницей", - заявил в эфире Валентин Наливайченко.

"Мы просим мир сегодня дать нам летальное оружие, и в это же время склад, где сохраняется такое уникальное оружие сегодня взрывается", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Программа "Большой вечер. Последствия" снова вошла в топ-рейтинг программ вечернего прайма, тем самым подтверждая, что телезритель доверяет и выбирает NewsOne как оперативному поставщику новостей и экспертному источнику информации.

Запись топовых программ можно посмотреть здесь:

//newsone.ua/ru/posledstviya-s-litvinenko-pozhar-na-voennyx-skladax-v-vinnickoj-oblasti-27-09/

//newsone.ua/ru/posledstviya-s-litvinenko-vzryvy-na-voennyx-skladax-pod-kalinovkoj-27-09/

Напомним, что с сентября на NewsOne стартовал новый сезон. Изменен формат подачи информации, который ориентирован непосредственно на обычного украинца. Теперь рядовому гражданину стало намного легче ориентироваться в политической и экономической среде страны.

*Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом NewsOne. Данные за 27.09.2017 Overnight, предоставлены по показателям rat%, shr%.