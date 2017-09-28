Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Телезрители выбирают NewsOne - топовый информационный канал
28.09.2017 19:05

Телезрители выбирают NewsOne - топовый информационный канал

Новости о событиях в Калиновке охватили все информационные телеканалы Украины, но внимание зрителя в вечернем прайме было сконцентрировано на телеканале NewsOne. Об этом свидетельствуют показатели телесмотрения.

Вчера, 27 сентября, в слоте с 20:30 до 21:30 телеканал держал лидирующую позицию в вечернем слоте среди информационно-новостных телеканалов.

Программы вечернего прайма показали максимальные цифры телесмотрения целевой аудитории 18+ (50К+) по Украине: доля - 1,75%, рейтинг - 0,72%.*

В программе "Большой вечер. Последствия" c Юлией Литвиненко велась активная дискуссия на горячую тему: "Взрывы на военных складах в Винницкой области" с гостями Юлией Тимошенко и Валентином Наливайченко. Говорили о национальной безопасности, систематичности пожаров на складах с боеприпасами по всей Украине и о нанесенном ущербе стране и бюджету.

"Большой вечер. Последствия" от 27 сентября возглавила топ рейтинговых программ среди информационных телеканалов по всем аудиториям Украины и Киева.

Эти показатели также вывели NewsOne на первую позицию среди информационных телеканалов по Киеву: по аудитории 18+ (Киев) доля телесмотрения составила 3,39 %, рейтинг - 1,26%.*

"Национальная безопасность государства - это прямая персональная ответственность президента Украины. Есть и начальник Генштаба, и министр обороны, которые непосредственно персонально отвечают с огромными звездами на своих погонах за каждый конкретный арсенал, в том числе и под Винницей", - заявил в эфире Валентин Наливайченко.

"Мы просим мир сегодня дать нам летальное оружие, и в это же время склад, где сохраняется такое уникальное оружие сегодня взрывается", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Программа "Большой вечер. Последствия" снова вошла в топ-рейтинг программ вечернего прайма, тем самым подтверждая, что телезритель доверяет и выбирает NewsOne как оперативному поставщику новостей и экспертному источнику информации.

Запись топовых программ можно посмотреть здесь:

//newsone.ua/ru/posledstviya-s-litvinenko-pozhar-na-voennyx-skladax-v-vinnickoj-oblasti-27-09/

//newsone.ua/ru/posledstviya-s-litvinenko-vzryvy-na-voennyx-skladax-pod-kalinovkoj-27-09/

Напомним, что с сентября на NewsOne стартовал новый сезон. Изменен формат подачи информации, который ориентирован непосредственно на обычного украинца. Теперь рядовому гражданину стало намного легче ориентироваться в политической и экономической среде страны.

*Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом NewsOne. Данные за 27.09.2017 Overnight, предоставлены по показателям rat%, shr%.

Теги материала: NewsOne, телеканал, просмотры, рейтинг, зрители
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [18] всего оценили 9
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украина вошла в рейтинг стран с наименьшей экономической свободой
Важное
Украина вошла в рейтинг стран с наименьшей экономической свободой
NewsOne организовывает благотворительный сбор вещей. Поможем детям-сиротам вместе
Важное
NewsOne организовывает благотворительный сбор вещей. Поможем детям-сиротам вместе
NewsOne показал высшие рейтинги телесмотрения в прайм-тайм
Важное
NewsOne показал высшие рейтинги телесмотрения в прайм-тайм
Рейтинги вечернего прайма NewsOne в 2,5 раза опередили все информационные телеканалы Украины
Важное
Рейтинги вечернего прайма NewsOne в 2,5 раза опередили все информационные телеканалы Украины
NEWSONE - это о тебе! Новый политический сезон 2017 с Головановым, Пиховшеком и Раимовым
Важное
NEWSONE - это о тебе! Новый политический сезон 2017 с Головановым, Пиховшеком и Раимовым
Полиция провела обыски на телеканале ZIK по делу Дыминского
Важное
Полиция провела обыски на телеканале ZIK по делу Дыминского

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017
Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
Эксклюзив  Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
28.09.2017
СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика