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В Киеве у пары лемуров родились долгожданные первенцы
28.09.2017 18:24

В Киеве у пары лемуров родились долгожданные первенцы  Фоторепортаж

В Киеве в частном мини-зоопарке у пары лемуров породы вари впервые родились дети, произошло это в июле текущего года, передает УНИАН.

Сообщается, что широкой публике и журналистам детенышей животных показали спустя полтора месяца после рождения. Дело в том, что мадагаскарские лемуры вари крайне редко размножаются в неволе, следовательно, рождение двойняшек в киевском зоопарке - уникальное событие. Отмечается, что родители близняшек живут на территории зоопарка в столице Украины уже около пяти лет, за которые ни разу не выводили потомство.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 сентября, стало известно, что в Токио в местном зоопарке появился на свет младенец панды по имени Сян Сян. Это первая гигантская панда, родившаяся в Токийском зоопарке с 2012 года. Детеныш растет здоровым, у него уже видны первые зубы. Персонал также был свидетелем того, как Сян Сян сделала первые нестабильные шаги. 

Теги материала: лемур, животные, животное, зоопарк, Киевский зоопарк, рождение
Новости СМИ2
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