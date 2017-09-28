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Во время спортивных соревнований ограбили британского принца Гарри
28.09.2017 17:51

Во время спортивных соревнований ограбили британского принца Гарри  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Во время соревнований среди спортсменов военнослужащих-инвалидов Invictus Games принц Великобритании Гарри сделал большую ошибку, заняв место рядом с двухлетним ребенком Эмили Хенсон, передает Meduza.

Известно, что в то время как Гарри обсуждал игру с сидящим слева соседом, девочка, которая сидела справа на руках у мамы, нагло воровала у британского принца попкорн. Первое время принц не замечал пропажи еды, однако спустя пару минут обнаружил, что девочка тянет руку в его ведро, на что отреагировал смешной эмоцией.

После этого Гарри признался, что нежадный, и поделился с ребенком попкорном, начав параллельно разговаривать с ее родителями. Оказалось, что маленькая воровка Эмили - дочь паралимпийца, экс-участника Invictus Games Джеймса Хэнсона, который является другом принца.

В итоге ребенку надоело есть и она стала наблюдать за игрой.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Джордж впервые отправился в школу. Уильям и Кейт Миддлтон призвали представителей средств массовой информации уважать право их сына на частную жизнь.

Теги материала: принц, Принц Гарри, Гарри, ограбление, еда
Новости СМИ2
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