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"Укрзализныця" удлинила поезд из Украины в Польшу
28.09.2017 16:57

"Укрзализныця" удлинила поезд из Украины в Польшу

Состав поезда под номером №67/68 сообщением Киев - Варшава был дополнен еще одним вагоном вследствие увеличения спроса на поездки в страны Европы. О соответствующем факте сообщила пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в социальной сети Facebook.

"В связи с увеличением спроса на путешествия поездом №67/68 Киев - Варшава ПАО "Укрзализныця" включает в его состав еще один вагон: 29, 30 сентября и 1 октября он отправится из Киева в составе четырех вагонов", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, представители "Укрзализныци" добавили, что данный поезд будет выезжать из столицы Украины в 16:52 и прибывать на вокзал в Варшаву в 08:29. В обратном направлении отправится из Варшавы в 16:01 и приедет в Киев в 08:35.

При этом билет на поезд из Киева в Варшаву обойдется пассажирам в 1350 гривен, однако цена может незначительно измениться из-за колебаний курса евро на дату приобретения проездного документа.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 27 сентября, в Житомире 13-летний подросток получил удар током во время того как пытался залезть на электричку, чтобы сделать селфи. Парень с 60% ожогами тела был доставлен в Житомирскую областную больницу.

Теги материала: поезд, билет, Варшава, Киев, вагон, состав
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