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Пара геев-россиян порезала себя возле парламента в Хельсинки
28.09.2017 16:17

Пара геев-россиян порезала себя возле парламента в Хельсинки  Фоторепортаж

Два парня нанесли себе ножевые ранения около входа в парламент Финляндии, по словам молодых людей, они геи из Российской Федерации, сообщает LB.ua.

Сообщается, что происшествие на входе в здание парламента случилось в пятницу, 22 сентября. Тогда молодые люди были доставлены в больницу с повреждениями в области живота, однако через день были выписаны.

Согласно информации предоставленной Helsingin Sanomat ранее мужчины 1995 и 1996 годов рождения просили об убежище на территории Финляндии, однако им было отказано. По словам парней, Никиты и Александра, на территории своей страны они стали жертвами преследования из-за сексуальной ориентации.

Мужчины подчеркнули, что рассказ о ситуации, которая произошла с ними, способен "заставить финнов обратить большее внимание на отчаянное положение секс-меньшинств на территории России", а также понять, что на территории Российской Федерации мужчины и женщины, представители ЛГБТ, подвергаются реальной опасности.

Как сообщал MIGnews.com.uа, мужчина-трансгендер, проживающий в Соединенных Штатах Америки, родил естественным образом здорового ребенка - мальчика. Мужчина, который родил ребенка, Тристан Риз, родился женщиной, однако еще десять лет назад начал специально принимать тестостерон.

Теги материала: ЛГБТ, Геи, Россия, права, ранения
Новости СМИ2
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