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В аэропортах по всему миру произошел компьютерный сбой
28.09.2017 15:25

В аэропортах по всему миру произошел компьютерный сбой

Серьезные проблемы в компьютерных системах возникли в нескольких международных аэропортах на территории всего мира, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что информация о сбоях компьютерных систем в многочисленных аэропортах поступила от путешественников. В частности, компьютерные сбои были зафиксированы в Лондонских Хитроу и Гатвик, Парижском Шарль де Голль, СингапурскомЧанги, Йоханнесбурге, Цюрихе, Мельбурне и Вашингтонском Рейгане. В связи с отключением системы, которое произошло около 10:30 в четверг, 28 сентября, туристам пришлось на протяжении нескольких часов ожидать возле столов регистрации.

Отмечается, что из-за данной проблемы возник сбой работы программного обеспечения Amadeus Altea, которое используют аэропорты более чем 125 авиационных компаний по всему миру.

Так, официальный представитель аэропорта Хитроу в Лондоне подтвердил, что вследствие системных проблем на трех терминалах аэропорта образовались задержки регистрации пассажиров.

"Небольшое количество авиакомпаний в настоящее время имеют периодические проблемы с регистрацией в системах в аэропортах по всему миру, в том числе в Хитроу. Пассажиры все еще смогут зарегистрироваться на рейсе, хотя процесс может занять немного больше времени, чем обычно," - рассказал представитель пресс-служба аэропорта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, хакеры из Российской Федерации осуществили кибератаку на 21 американский штат для того, чтобы оказать влияние на результаты президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа. От российских хакеров пострадали штаты Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Техас и Вашингтон.  

Теги материала: аэропорт, кибератака, сбой, система, перелеты
Новости СМИ2
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