В аэропортах по всему миру произошел компьютерный сбой

MIGnews.com.ua

Серьезные проблемы в компьютерных системах возникли в нескольких международных аэропортах на территории всего мира, сообщает The Telegraph .

Сообщается, что информация о сбоях компьютерных систем в многочисленных аэропортах поступила от путешественников. В частности, компьютерные сбои были зафиксированы в Лондонских Хитроу и Гатвик, Парижском Шарль де Голль, СингапурскомЧанги, Йоханнесбурге, Цюрихе, Мельбурне и Вашингтонском Рейгане. В связи с отключением системы, которое произошло около 10:30 в четверг, 28 сентября, туристам пришлось на протяжении нескольких часов ожидать возле столов регистрации.

Отмечается, что из-за данной проблемы возник сбой работы программного обеспечения Amadeus Altea, которое используют аэропорты более чем 125 авиационных компаний по всему миру.

Так, официальный представитель аэропорта Хитроу в Лондоне подтвердил, что вследствие системных проблем на трех терминалах аэропорта образовались задержки регистрации пассажиров.

"Небольшое количество авиакомпаний в настоящее время имеют периодические проблемы с регистрацией в системах в аэропортах по всему миру, в том числе в Хитроу. Пассажиры все еще смогут зарегистрироваться на рейсе, хотя процесс может занять немного больше времени, чем обычно," - рассказал представитель пресс-служба аэропорта.