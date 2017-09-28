Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Украине впервые в мире продали квартиру за криптовалюту
28.09.2017 14:37

В Украине впервые в мире продали квартиру за криптовалюту

В четверг, 28 сентября, в Украине состоялась первая в мире электронная трансатлантическая сделка по покупке квартиры в Киеве за криптовалюту Etherеum, сообщает ain.ua.

По данным источника, владельцем квартиры является Марк Гинзбург, который сейчас проживает в Нью-Йорке. Договор по продаже недвижимости он заключил через представителя.

Чтобы заключить договор, стороны заключили смарт-контракт, на основании которого криптовалюту Etherеum перевели на депозит. Позже юристы подготовили необходимые документы, были заказаны акты оценки недвижимости, выписаны доверенности сторонам, также проведена нотариальная сделка.

После внесения в реестр изменений в праве собственности, из него получили выписку, что дало возможность разблокировать смарт-контракт и перевести продавцу нужную сумму.

По словам представителей юридической фирмы, которая сопровождала контракт, в уже ближайшем будущем человек сможет покупать недвижимость в электронной форме в режиме 24/7.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве на территории Института электросварки им. Патона обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов. Об этом указано постановлении Святошинского районного суда Киева, которое обнародовано на сайте единого реестра судебных решений.

Теги материала: валюта, продажа, виртуальная валюта, квартира, Киев
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Укрзализныця" удлинила поезд из Украины в Польшу
Важное
"Укрзализныця" удлинила поезд из Украины в Польшу
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется бабье лето
Важное
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется бабье лето
Крищенко заявил о росте количества убийств в Киеве
Важное
Крищенко заявил о росте количества убийств в Киеве
Цукерберг хочет продать до 75 млн акций Facebook
Важное
Цукерберг хочет продать до 75 млн акций Facebook
Жара в Киеве побила температурный рекорд за 85 лет
Важное
Жара в Киеве побила температурный рекорд за 85 лет
В Киеве на создание муниципальной охраны выделили 2,5 млн гривен
Важное
В Киеве на создание муниципальной охраны выделили 2,5 млн гривен

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017
Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
Эксклюзив  Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
28.09.2017
СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика