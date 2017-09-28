В Украине впервые в мире продали квартиру за криптовалюту

В четверг, 28 сентября, в Украине состоялась первая в мире электронная трансатлантическая сделка по покупке квартиры в Киеве за криптовалюту Etherеum, сообщает ain.ua.
По данным источника, владельцем квартиры является Марк Гинзбург, который сейчас проживает в Нью-Йорке. Договор по продаже недвижимости он заключил через представителя.
Чтобы заключить договор, стороны заключили смарт-контракт, на основании которого криптовалюту Etherеum перевели на депозит. Позже юристы подготовили необходимые документы, были заказаны акты оценки недвижимости, выписаны доверенности сторонам, также проведена нотариальная сделка.
После внесения в реестр изменений в праве собственности, из него получили выписку, что дало возможность разблокировать смарт-контракт и перевести продавцу нужную сумму.
По словам представителей юридической фирмы, которая сопровождала контракт, в уже ближайшем будущем человек сможет покупать недвижимость в электронной форме в режиме 24/7.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве на территории Института электросварки им. Патона обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов. Об этом указано постановлении Святошинского районного суда Киева, которое обнародовано на сайте единого реестра судебных решений.