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Основатель Playboy после смерти не оставил ни копейки своей супруге
28.09.2017 12:46

Основатель Playboy после смерти не оставил ни копейки своей супруге

В четверг, 28 сентября, стало известно, что основатель популярного мужского журнала Playboy Хью Хефнер кому он завещал свое состояние, сообщает Newsone.

Стоит отметить, что состояние Харриса оценивается в 43 миллиона долларов и по соглашениям брачного контракта жена Хефнера Кристалл Харрис не получит ни цента из многомиллионного капитала издателя.

По данным источника, наследство будет разделено между четырьмя детьми от предыдущих браков: Кристи, Дэвидом, Марстоном и Купером.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 28 сентября, на 91 году жизни умер владелец и основатель мужского журнала Playboy Хью Марстон Хефнер. По данным источника, Хефнер скончался в собственном доме, смерть наступила по естественным причинам.

Теги материала: Хефнер, наследство, контракт, жена
Новости СМИ2
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