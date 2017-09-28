Основатель Playboy после смерти не оставил ни копейки своей супруге

MIGnews.com.ua

В четверг, 28 сентября, стало известно, что основатель популярного мужского журнала Playboy Хью Хефнер кому он завещал свое состояние, сообщает Newsone .

Стоит отметить, что состояние Харриса оценивается в 43 миллиона долларов и по соглашениям брачного контракта жена Хефнера Кристалл Харрис не получит ни цента из многомиллионного капитала издателя.

По данным источника, наследство будет разделено между четырьмя детьми от предыдущих браков: Кристи, Дэвидом, Марстоном и Купером.