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Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер
28.09.2017 08:57

Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

В четверг, 28 сентября, умер основатель популярного мужского журнала Playboy Хью Хефнер, сообщает Укринформ.

По данным источника, Хефнер скончался в собственном доме, смерть наступила по естественным причинам.

"Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью Марстон Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", - говориться в сообщении журнала в твиттере.

Журнал Playboy - один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на разных языках во всем мире.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, самая богатая женщина в мировой истории по версии издания Forbes, наследница основателя косметической группы L'Oreal Лилиан Бетанкур умерла на 95 году жизни.

Теги материала: Хефнер, умер, Playboy, журнал, основатель
Новости СМИ2
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