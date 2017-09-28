Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

MIGnews.com.ua

В четверг, 28 сентября, умер основатель популярного мужского журнала Playboy Хью Хефнер, сообщает У кринформ .

По данным источника, Хефнер скончался в собственном доме, смерть наступила по естественным причинам.

"Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью Марстон Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", - говориться в сообщении журнала в твиттере.

Журнал Playboy - один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на разных языках во всем мире.