Шаманы Уганды для борьбы с засухой массово приносят в жертву детей

На территории Уганды аномальная засуха стала причиной критического увеличения числа жертвоприношений среди людей, сообщает Fox News, ссылаясь на информацию местных властей.
По информации предоставленной главой полицейского управления по борьбе с человеческими жертвоприношениями и торговлей людьми Мозеса Биноги, за 2016 год местные маги убили ради жертвоприношения богам семь детей. За 2015 год в ритуальных убийствах пострадали семь детей и шестеро взрослых.
Однако в этом году количество убитых для жертвоприношений увеличилось критически, так, за текущий месяц на территории страны по подозрению в совершении ритуальных убийств правоохранителями были арестованы 44 человека.
Стоит отметить, что в рамках жертвоприношения в Уганде у живого человека, чаще всего ребенка, заживо удаляют части тела и выкачивают кровь, а из-за засухи в восточной Африке наблюдается угроза голода.
Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории индонезийского округа Кутай-Картанегара крокодил напал на читающего заклинания шамана и утащил его под воду. На следующий день местные правоохранители обнаружили в реке тела обоих пропавших.