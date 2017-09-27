Шаманы Уганды для борьбы с засухой массово приносят в жертву детей

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На территории Уганды аномальная засуха стала причиной критического увеличения числа жертвоприношений среди людей, сообщает Fox News , ссылаясь на информацию местных властей.

По информации предоставленной главой полицейского управления по борьбе с человеческими жертвоприношениями и торговлей людьми Мозеса Биноги, за 2016 год местные маги убили ради жертвоприношения богам семь детей. За 2015 год в ритуальных убийствах пострадали семь детей и шестеро взрослых.

Однако в этом году количество убитых для жертвоприношений увеличилось критически, так, за текущий месяц на территории страны по подозрению в совершении ритуальных убийств правоохранителями были арестованы 44 человека.

Стоит отметить, что в рамках жертвоприношения в Уганде у живого человека, чаще всего ребенка, заживо удаляют части тела и выкачивают кровь, а из-за засухи в восточной Африке наблюдается угроза голода.