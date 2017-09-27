Российские полицейские совершали преступления, чтобы самим их раскрыть

MIGnews.com.ua

Двоих полицейских линейного отдела МВД Российской Федерации города Томск Советский районный суд осудил за повышение статистических показаний отделения путем искусственной организации правонарушений и их раскрытия, сообщает Tomsk.ru.

Сообщается, что в отношении пары полицейских открыли уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, а также незаконного производства, сбыта и пересылки наркотиков.

В результате следственных действий было установлено, что сотрудники полиции, чтобы повысить статистику отделения, организовали схему незаконного сбыта наркотических средств через подставное лицо, которую позже раскрывали.

Так, 21 сентября текущего года бывшие сотрудники правоохранительных органов были приговорены к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на пять лет, с лишением звания.