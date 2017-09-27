В центре Киева до октября ограничили движение

MIGnews.com.ua

В центре столицы Украины частично ограничили движение всех видов транспорта по улице Богдана Хмельницкого. О соответствующем факте сообщило коммунальное предприятие "Киевавтодор" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что движение транспорта будет перекрыто с 27 сентября по 6 октября текущего года включительно.

"В связи с выполнением работ по устройству красно-белого перехода на мостовой, на ул. Богдана Хмельницкого (вблизи перекрестка с ул. Леонтовича) будет ограничено движение транспорта до двух полос", - рассказала пресс-служба "Киевавтодора".