В центре Киева до октября ограничили движение

В центре столицы Украины частично ограничили движение всех видов транспорта по улице Богдана Хмельницкого. О соответствующем факте сообщило коммунальное предприятие "Киевавтодор" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Сообщается, что движение транспорта будет перекрыто с 27 сентября по 6 октября текущего года включительно.
"В связи с выполнением работ по устройству красно-белого перехода на мостовой, на ул. Богдана Хмельницкого (вблизи перекрестка с ул. Леонтовича) будет ограничено движение транспорта до двух полос", - рассказала пресс-служба "Киевавтодора".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мужчина пытался совершить самоубийство, спрыгнув с Моста влюбленных на Петровской аллее в Киеве. Сотрудники полиции считают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, так как он говорил достаточно неадекватно и кричал. Неизвестный заявил, что все люди вокруг мешают ему, но не назвал причину своего поступка.