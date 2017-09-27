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В России звезду сериала "Физрук" насмерть сбил автомобиль
27.09.2017 15:59

В России звезду сериала "Физрук" насмерть сбил автомобиль

В Москве российского актера Егора Клинаева сбила иномарка, когда тот вышел из своего автомобиля, чтобы помочь людям, которые попали в дорожно-транспортное происшествие, сообщает NewsOne со ссылкой на российские СМИ.

По информации, предоставленной российскими медиа, актер ехал по МКАД и заметил аварию с участием трех машин. Когда он остановился и подошел к участникам аварии, чтобы спросить, нужна ли им помощь, в Егора вместе с жертвами аварии въехал автомобиль Honda Accord.

Издание отмечает, что на автомобилях работала аварийная сигнализация, но участники ДТП не выставили знак аварийной остановки. Кроме того, российское издание "Московский комсомолец" распространило информацию о том, что авария случилась "в районе 24-го километра" МКАД.

Уже утром управление ГИБДД обнародовало информацию, что две аварии случились на 24-м километре внутренней стороны МКАД.

"Сначала было мелкое ДТП, потом на том же месте второе", - рассказал представитель пресс-службы ГИБДД.

Стоит отметить, что в российском сериале "Физрук" актер исполнил роль Никиты.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 20 сентября, в США в возрасте 93-х лет скончался украинский литературовед, издатель и меценат Осип Зинкевич. 

Теги материала: актер, фото, смерть, Москва, Россия, автомобиль, ДТП
Новости СМИ2
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