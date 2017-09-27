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В Украине усилили режим охраны на территории воинских частей Сухопутных войск
27.09.2017 15:43

В Украине усилили режим охраны на территории воинских частей Сухопутных войск

Руководство Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приняло решение ввести усиленный режим охраны на территории воинских частей оперативного командования. Сухопутных войск ВС Украины введен усиленный режим охраны. Соответствуюзее солобщение было обнародовано на странице Сухопутных войск ВСУ Facebook.

"Командование Сухопутных войск ВС Украины напоминает, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины влечет ответственность согласно законодательству Украины. Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно Военным уставам, вправе применять оружие во время несения службы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в ВСУ призвали граждан сообщать правоохранителям о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 26 сентября, в Винницкой области впыхнул пожар на складах с боеприпасами вблизи населенного пункта Калиновка.

Теги материала: ВСУ, воинские части, охрана
Новости СМИ2
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