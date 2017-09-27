Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется бабье лето
27.09.2017 15:37

Синоптики рассказали, когда в Украину вернется бабье лето

По прогнозам синоптиков, в октябре в столицу Украины вернется теплая погода, сообщает Укринформ, ссылаясь на информацию обсерватории Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в связи с тем, что в Киеве наступила метеорологическая осень, киевлян ожидает непродолжительное похолодание, однако в течение октября на территорию Украины придет бабье лето.

"Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, осенняя погода продлится в течение текущей недели, и дальше ... Несмотря на длительное похолодание, киевлян в октябре еще ожидает" бабье лето ", - рассказали в Центральной геофизической обсерватории ГСЧС.

Стоит отметить, что в этом году метеорологическая осень началась во вторник, 26 сентября, что на две недели позже, чем в девятнадцатом веке. Так, за 136 лет наблюдения раньше всего осень пришла 25 августа в 1993 году, а позже всего - 7 октября 1999 года. В 2017 году температура воздуха в Киеве 26 сентября в среднем опустилась до 14,5 градуса Цельсия, что является признаком наступления метеорологической осени.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  Украину на этой неделе ожидает существенное похолодание. На Западной Украине ожидаются небольшие дожди, температура достигнет +16...20°C. Значительные осадки возможны лишь на севере страны.

Теги материала: погода, осень, Киев, Украина, синоптики
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Крищенко заявил о росте количества убийств в Киеве
Важное
Крищенко заявил о росте количества убийств в Киеве
Спасатели предупредили украинцев о ночных заморозках
Важное
Спасатели предупредили украинцев о ночных заморозках
Синоптики предупреждают о резком похолодании
Важное
Синоптики предупреждают о резком похолодании
Жара в Киеве побила температурный рекорд за 85 лет
Важное
Жара в Киеве побила температурный рекорд за 85 лет
В Киеве на создание муниципальной охраны выделили 2,5 млн гривен
Важное
В Киеве на создание муниципальной охраны выделили 2,5 млн гривен
В четырех районах столицы отключат холодную воду: адреса
Важное
В четырех районах столицы отключат холодную воду: адреса

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ
Эксклюзив  Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ  Видеорепортаж
27.09.2017
Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
Эксклюзив  Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
27.09.2017
Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
Эксклюзив  Фесенко: Виновные в ситуации в Калиновке должны понести наказание
27.09.2017
В Виннице из-за взрывов на складах с боеприпасами закрыли аэропорт
Эксклюзив  В Виннице из-за взрывов на складах с боеприпасами закрыли аэропорт
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика