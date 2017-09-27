Синоптики рассказали, когда в Украину вернется бабье лето

MIGnews.com.ua

По прогнозам синоптиков, в октябре в столицу Украины вернется теплая погода, сообщает Укринформ , ссылаясь на информацию обсерватории Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в связи с тем, что в Киеве наступила метеорологическая осень, киевлян ожидает непродолжительное похолодание, однако в течение октября на территорию Украины придет бабье лето.

"Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, осенняя погода продлится в течение текущей недели, и дальше ... Несмотря на длительное похолодание, киевлян в октябре еще ожидает" бабье лето ", - рассказали в Центральной геофизической обсерватории ГСЧС.

Стоит отметить, что в этом году метеорологическая осень началась во вторник, 26 сентября, что на две недели позже, чем в девятнадцатом веке. Так, за 136 лет наблюдения раньше всего осень пришла 25 августа в 1993 году, а позже всего - 7 октября 1999 года. В 2017 году температура воздуха в Киеве 26 сентября в среднем опустилась до 14,5 градуса Цельсия, что является признаком наступления метеорологической осени.