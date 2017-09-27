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В Турции персонал отеля избил российских туристов
27.09.2017 12:59

В Турции персонал отеля избил российских туристов  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В Турции персонал одного из отелей избил отдыхавших там граждан России, сообщает Апостроф.

Стоит отметить, что инцидент произошел в ночь с 23 на 24 сентября.

По словам рассказал российский турист из Верхней Пышмы Никита Зудов, он с друзьями решил написать жалобу на бармена, который "плохо обслуживал россиян".

"Туристы из России могли по часу ждать бокал пива у бара. Один раз на наших глазах бармен грубо обслуживал российских девушек. Напрямую говорил им, что россияне - стремная нация и все российские девушки легкодоступные, а мужики - вечно пьяное быдло. Позиция у персонала такая", - рассказал пострадавший россиянин.

Также он добавил, что в ответ на жалобу персонал гостиницы стал себя очень агрессивно вести, и это привело к драке. В результате столкновения одна из россиянок осталась с разбитым носом, а ее парню проломили битой голову. Остальные участники потасовки отделались синяками.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нью-Йорке в рамках 72 Генассамблеи ООН, в зале произошла драка между соратниками и противниками турецкого президента.

Теги материала: Турция, драка, туристы, Видео, ФОТО, ВИДЕО
Новости СМИ2
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