В Турции персонал отеля избил российских туристов

MIGnews.com.ua

В Турции персонал одного из отелей избил отдыхавших там граждан России, сообщает Апостроф .

Стоит отметить, что инцидент произошел в ночь с 23 на 24 сентября.

По словам рассказал российский турист из Верхней Пышмы Никита Зудов, он с друзьями решил написать жалобу на бармена, который "плохо обслуживал россиян".

"Туристы из России могли по часу ждать бокал пива у бара. Один раз на наших глазах бармен грубо обслуживал российских девушек. Напрямую говорил им, что россияне - стремная нация и все российские девушки легкодоступные, а мужики - вечно пьяное быдло. Позиция у персонала такая", - рассказал пострадавший россиянин.

Также он добавил, что в ответ на жалобу персонал гостиницы стал себя очень агрессивно вести, и это привело к драке. В результате столкновения одна из россиянок осталась с разбитым носом, а ее парню проломили битой голову. Остальные участники потасовки отделались синяками.