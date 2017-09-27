Twitter анонсировал увеличение лимита знаков в сообщении вдвое

MIGnews.com.ua

Всемирно известный сервис микроблогов Twitter заявил о планах над увеличением лимита знаков в сообщении со 140 до 280 символов, сообщает Newsone .

"Как запихнуть все мысли в один твит? Мы все там были, и это мучение... Но мы попробовали новый вариант, увидели, насколько он хорош, и просто влюбились в это новое ограничение" - написала в своем блоге продакт-менеджер Twitter Элайза Розен.

По данным источника, сейчас обновление тестируется в определенных ограниченных кругах пользователей.

Стоит отметить, что впервые за узкие рамки 140 символов вышел основатель микроблога Джек Торси.

"Это пусть и маленькая перемена, но большой шаг для нас. 140 символов - это был случайный выбор, основанный на 160 символах в лимите SMS-сообщений. Горжусь тем, насколько вдумчиво подошла команда к решению проблемы, с которой сталкивались люди, пытаясь написать твит. И при этом им удалось сохранить нашу краткость, скорость и сущность!" - написал Торси.